25 августа, 12:47,
обновлено 25 августа, 12:57

Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже только себе

По словам белорусского президента, он не понимает такое решение стран

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Латвия, Литва и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже только себе и своим гражданам. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам, сообщает агентство БелТА.

"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него, хотят выпендриться, - сказал Лукашенко. - Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛатвияЛитваПольша
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