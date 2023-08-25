25 августа, 12:54
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Spiegel: ФРГ не придала значения данным о подготовке взрывов на "Северных потоках"

По данным журнала, атака не стала неожиданностью, о ее подготовке говорилось за несколько месяцев

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Ведомство канцлера ФРГ не придало должного значения предупреждениям о подготовке взрывов на "Северных потока", которые поступили от спецслужб Нидерландов и США в июне 2022 года. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные данные.

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По его сведениям, атака не стала неожиданностью, о ее подготовке говорилось за несколько месяцев, но "предупреждение не было воспринято с надлежащей серьезностью". В частности, говорилось, что теракты могут быть совершены во время учений Baltops.

Однако поступила эта информация в конечном итоге в правительство уже после маневров, и в Берлине сочли, что раз к тому моменту ничего не произошло, то данные были ложными. В этой связи флот, федеральная полиция, антитеррористические ведомства и Федеральное сетевое агентство не получили никаких дальнейших указаний и вообще не знали об угрозе.

В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. 

Теги:
СШАГерманияНидерландыРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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