Spiegel: ФРГ не придала значения данным о подготовке взрывов на "Северных потоках"

По данным журнала, атака не стала неожиданностью, о ее подготовке говорилось за несколько месяцев

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Ведомство канцлера ФРГ не придало должного значения предупреждениям о подготовке взрывов на "Северных потока", которые поступили от спецслужб Нидерландов и США в июне 2022 года. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные данные.

По его сведениям, атака не стала неожиданностью, о ее подготовке говорилось за несколько месяцев, но "предупреждение не было воспринято с надлежащей серьезностью". В частности, говорилось, что теракты могут быть совершены во время учений Baltops.

Однако поступила эта информация в конечном итоге в правительство уже после маневров, и в Берлине сочли, что раз к тому моменту ничего не произошло, то данные были ложными. В этой связи флот, федеральная полиция, антитеррористические ведомства и Федеральное сетевое агентство не получили никаких дальнейших указаний и вообще не знали об угрозе.

В германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам.