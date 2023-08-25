Лукашенко назвал плановыми учения ОДКБ в Белоруссии

По словам президента республики, Западу не стоит переживать по этому поводу

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября, являются плановыми, Западу не стоит переживать по этому поводу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"[На Западе будут говорить], вот, там [президент России Владимир] Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - приводит слова президента агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что Западу не стоит рассматривать учения как какой-либо особый сигнал. "Да нет. Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили", - сказал белорусский президент.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". В его рамках на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября планируется проведение пяти совместных и специальных учений. На учении "Взаимодействие-2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск-2023", в ходе учения "Эшелон-2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер-2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланировано также специальное учение "Скала-2023" с подразделениями МЧС. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.