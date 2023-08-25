Главы МИД Южной Осетии и Никарагуа обсудили вопросы безопасности с учетом ситуации в мире

В югоосетинском ведомстве отметили, что стороны также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Главы МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев и Никарагуа Денис Монкада Колиндрес в ходе встречи в Цхинвале обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности с учетом текущей международной ситуации, отметив близость подходов к основным проблемам.

Как сообщила пресс-служба МИД Южной Осетии, министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес во главе делегации прибыл в Цхинвал на празднование 15-й годовщины признания государственной независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств отметили традиционно дружественный характер югоосетино-никарагуанских отношений, обменялись мнениями по тематике глобальной и региональной безопасности с учетом текущей международной ситуации и с удовлетворением констатировали близость подходов Южной Осетии и Никарагуа к основным проблемам современности", - сказали в МИДе.

В ведомстве отметили, что стороны также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога и укреплении сотрудничества на благо народов двух государств.

Пресс-служба правительства сообщила, что в пятницу делегацию Никарагуа также принял глава правительства Константин Джуссоев. Премьер отметил, что через неделю намечается еще одно важное событие - 15-летие признания независимости Южной Осетии Республикой Никарагуа. "Тогда руководство Республики Никарагуа поддержало народ Южной Осетии, нашу борьбу с грузинским фашизмом и законное право иметь свою государственность. Это значимое событие, которое невозможно переоценить в истории и судьбе нашего народа. И сегодня нам очень приятно, что вы рядом с нами", - сказал Джуссоев.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Джуссоев предложил шаги по развитию торговых отношений, на что никарагуанская сторона отозвалась с большим вниманием, и озвучила встречные предложения по расширению культурных связей. Глава МИД Никарагуа также отметил, что в свете сегодняшних геополитических реалий, когда однополярный мир изжил себя, и идет движение в сторону многополярного мироустройства, для многих стран, в том числе Никарагуа и Южной Осетии, все развивается в лучшую сторону.

О признании независимости

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега 5 сентября 2008 года подписал декреты о признании независимости и установлении в полном объеме дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией. Никарагуа стала первой страной, признавшей вслед за Россией независимость Южной Осетии.