Лукашенко заявил о непричастности Минска к волне миграции

По словам президента Белоруссии, республика не будет усердствовать на границе с Евросоюзом

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к волне миграции, поэтому усердствовать на границе с Евросоюзом не будет.

"Мы абсолютно невиновны в том, что эта волна мигрантов пошла. Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны, - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА. - Сейчас осталось это окно [через Белоруссию]. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят".

По его словам, Евросоюз отказался сотрудничать по вопросам приграничной инфраструктуры, ввел санкции. "И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции, и я вас буду защищать от мигрантов?" - добавил президент.