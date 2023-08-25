Заместители глав МИД Азербайджана и РФ обсудили сотрудничество стран и ситуацию в регионе

Эльнур Мамедов и Михаил Галузин отметили, что уровень политического диалога между двумя государствами, их взаимодействия в различных сферах, в том числе экономической, торговой, культурной, гуманитарной, вызывает удовлетворение

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Россию встретился с российским коллегой Михаилом Галузиным, с которым обсудил сотрудничество между двумя странами и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации МИД, собеседники отметили, что уровень политического диалога между двумя странами, их взаимодействия в различных сферах, в том числе экономической, торговой, культурной, гуманитарной, вызывает удовлетворение. В этом контексте была подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей.

"Мамедов также проинформировал российского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, процессе нормализации между Баку и Ереваном, усилиях по продвижению мирной повестки дня, военно-политических провокациях армянской стороны, подрывающих эти усилия и противоречащих международному праву и трехстороннему заявлению [лидеров Азербайджана, Армении и России] от 10 (9) ноября 2020 года", - сообщил азербайджанский МИД.