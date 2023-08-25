Лукашенко: в Польше антибелорусская риторика стала частью электоральной кампании

Как отметил президент Белоруссии, Минск активизирует донесение правды до жителей Польши

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Минск активизирует донесение правды до жителей Польши, часть политиков которой "на коне белорусском хотят вскочить в парламент". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Будем им говорить правду. Да и поляки видят сами", - приводит его слова агентство БелТА.

Он отметил, что ажиотаж в Польше вокруг внутренних белорусских событий искусственно нагнетается, но поляки должны понимать, что причина только одна - польским политикам нужен какой-то внешний враг.

По словам Лукашенко, жители Польши задают своим политикам вопросы: "Почему мы вляпались туда, почему этого, того нет? И топливо дорого, и это. А у белорусов нет".