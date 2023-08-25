СМИ: Моди может в третий раз возглавить правительство Индии после выборов в 2024 году

По данным опроса India Today, действующий премьер-министр страны по-прежнему пользуется большой популярностью среди населения

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди может остаться на посту главы правительства на третий пятилетний срок по результатам предстоящих в мае 2024 года всеобщих выборов. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения под названием "Настроение нации", проведенный в июле - августе журналом India Today.

Как сообщает издание, Моди по-прежнему пользуется большой популярностью в стране, несмотря на высокий уровень инфляции и безработицы. 160 тыс. респондентов, или 59% участников опроса, который проводится дважды в год, выразили удовлетворение работой Моди на посту премьера. При этом по итогам предыдущего опроса, состоявшегося в январе, Моди поддержали 72% участников. Неудовлетворение деятельностью Моди сейчас выразили 22% респондентов - против 16% в январском опросе.

Опрос также показал рост популярности лидера оппозиции Рахула Ганди. Возглавляемое им новое объединение 26 оппозиционных партий, получившее название "Индийский национальный инклюзивный альянс развития", или I.N.D.I.A. (аббревиатура от Indian National Developmental Inclusive Alliance), имеет возможность более успешно выступить на предстоящих парламентских выборах по сравнению с предыдущими. Однако по популярности Ганди сейчас на 36 п.п. уступает Моди. В случае проведения всеобщих выборов прямо сейчас партия Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП) смогла бы получить 287 мест в нижней палате парламента, в которую избираются 542 депутата, пишет India Today.

Моди впервые занял пост премьер-министра Индии по итогам выборов в мае 2014 года. В 2019 году он вновь возглавил правительство. В нынешнем составе нижней палаты индийского парламента БДП контролирует абсолютное большинство мест.