Власти региона налаживают сотрудничество между областной военной администрацией, военкоматами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщил замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Харьковской области намерены расширить мобилизационные мероприятия, для чего налаживают сотрудничество между областной военной администрацией (ОВА), военкоматами и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки (военкоматом - прим. ТАСС) в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - передает его слова пресс-служба ОВА.

Администрация провела рабочую встречу по данному вопросу, в которой приняли участие и.о. начальника областного военкомата, представители территориальных управлений Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, полиции, районных военкоматов, а также главы районных военных администраций и общин региона.

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства Зеленский даже показательно уволил всех областных военкомов.