Президент Южной Осетии наградил Сергея Чеботарева орденом Почета

Руководитель секретариата зампредседателя СБ РФ поблагодарил Алана Гаглоева за высокую награду и отметил, что и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил орденом Почета руководителя секретариата зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Сергея Чеботарева за большой вклад в развитие сотрудничества между странами.

"За большой вклад в развитие сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией наградить орденом Почета Чеботарева Сергея Викторовича - руководителя секретариата заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

Как сообщила пресс-служба президента закавказской республики, вручение награды состоялось в рамках рабочего визита Алана Гаглоева в Москву.

"Народ Южной Осетии все помнит и с благодарностью относится к своим друзьям, к тем близким людям, которые в самые тяжелые времена внесли свою лепту в то, чтобы на земле Южной Осетии всегда было спокойствие, а республика развивалась. Спасибо за все", - привела слова президента его пресс-служба.

Чеботарев в свою очередь поблагодарил Гаглоева за высокую награду и отметил, что и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку. "Для меня почетно принимать такую награду, буду оправдывать доверие. Поклон всему народу Южной Осетии, я всех помню и уважаю", - отметил он.