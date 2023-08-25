Финский суд продлил срок ареста задержанного по запросу Украины россиянина

По информации суда, подозреваемый был включен в санкционный список ЕС и Минфина США

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Уездный суд финского региона Восточная Уусимаа принял решение продлить срок содержания под стражей 36-летнего россиянина, задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает телеканал Yle.

Предполагаемые преступления, как утверждается, произошли на востоке Украины в 2014 и 2015 годах. Мужчина отрицает их совершение. Подозреваемый участвовал в заседании суда по видеосвязи.

По информации суда, ранее мужчину звали Ян Петровский, а теперь он носит имя Воислав Торден, он гражданин России. Подозреваемый был включен в санкционный список ЕС и Минфина США, по данным которых он занимал должность лидера и командующего российской военной группировкой "Русич". Украинская сторона запросила его экстрадицию.

Как сообщили ТАСС сообщили представители посольства РФ, российские дипломаты находятся в контакте с адвокатом и родственниками россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины. По их информации, 23 августа финские правоохранительные органы подтвердили "задержание российского гражданина по обращению украинских властей". В посольстве уточнили, что 23 августа "финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином", однако "ответа пока не последовало".