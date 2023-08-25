Лукашенко заявил, что в начале года предупреждал о подготовке покушения на Пригожина

По словам белорусского президента, через некоторое время он связался с Евгением Пригожиным и уточнил, дошла ли до него эта информация, на что основатель "Вагнера" заявил, что Владимир Путин предупредил его о готовящемся покушении

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в начале года получил информацию о подготовке покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и передал ее в Москву.

"Последний раз, когда мы летали в [Объединенные Арабские] Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о [готовящемся] покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов - я поручил - нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль [президенту России Владимиру] Путину и [директору ФСБ РФ Александру] Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского президента, через некоторое время он связался с Пригожиным и уточнил, дошла ли до него эта информация, на что основатель "Вагнера" заявил, что президент России предупредил его о готовящемся покушении.

Лукашенко находился с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с 25 по 30 января, 30 января отправился в Зимбабве, откуда 1 февраля вновь прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби.