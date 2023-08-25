В Гагаузии обвинили Кишинев во вмешательстве в сферу образования в регионе

Депутаты автономии подвергли критике утвержденные в августе поправки в Кодекс об образовании страны

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии Молдавии обвинили Кишинев в неправомерном вмешательстве в сферу образования региона и обратились. Соответствующее заявление приняло Народное собрание Гагаузии (НСГ) на заседании, которое транслировал телеканал GRT.

Депутаты подвергли критике утвержденные в августе поправки в Кодекс об образовании Молдавии, которые теперь регулируют процедуры назначения главы управления образования Гагаузии. "Этими поправками парламент Республики Молдова фактически отменил положение закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", закрепляющие исключительные полномочия Гагаузии в сфере формирования исполнительной власти автономии, реализации политик в сфере образования", - зачитал заявление зампредседателя НСГ Георгий Лейчу.

В обращении говорится, что эти поправки не обсуждались в межпарламентской комиссии, которая была создана для гармонизации законов Молдавии и автономного территориального образования. Власти Гагаузии обвинили Кишинев в систематическом нарушении закона об особом статусе автономии. Они планируют направить обращение президенту и парламенту Молдавии, а также в адрес миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совет Европы и аккредитованным в стране дипломатическим миссиям.