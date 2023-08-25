В аэропорту Софии задержали бывшего владельца футбольного клуба "Левски"

Васила Божкова обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии

СОФИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Бывший собственник футбольного клуба "Левски" и компании "Нове холдинг", которая занималась организацией азартных игр, Васил Божков, обвиняемый прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии и объявленный в международный розыск, добровольно вернулся на родину из Дубая и был задержан полицией в софийском аэропорту. Об этом телеканалу bTV сообщил адвокат Стоян Баумайер.

"Васил Божков задержан на 24 часа. Он будет доставлен на медицинский осмотр в больницу МВД, потом, вероятно, на допрос в прокуратуру. Он вернулся в Болгарию сразу, как получил такую возможность, ранее власти ОАЭ не давали разрешения на выезд из соображений его безопасности", - сообщил адвокат. Ранее власти ОАЭ отказали Болгарии в экстрадиции Божкова, отметив, что убедительных доказательств в отношении обвиняемого представлено не было.

Три года назад прокуратура Болгарии объявила бизнесмена в международный розыск, обвинив его по семи статьям уголовного кодекса, в том числе и как организатора преступного сообщества. По версии прокуратуры, он, занимаясь организацией азартных игр, в том числе продажей лотерейных билетов, нанес государству ущерб в размере более 550 млн левов (около €227 млн).

Пресс-центр компании "Нове холдинг" тогда распространил официальное заявление, в котором подчеркнул, что "государственный аппарат пытается уничтожить частный бизнес и профессиональный футбольный клуб "Левски". Это произошло после того, как парламент принял законопроект об азартных играх, который запретил организацию лотерей частными компаниями и перевел этот вид бизнеса под полный контроль государства.

Во время обыска в частном музее Божкова, который продолжался восемь месяцев, было обнаружено 6 778 исторических предметов, имеющих признаки культурных ценностей. Из них в министерстве культуры были официально зарегистрированы лишь 212 артефактов, в том числе 20 ритонов - широких сосудов, выполненных в виде голов животных. Следствие предположило, что античные реликвии были приобретены у так называемых черных археологов, которые проводили незаконные раскопки.

В свою очередь Божков в заявлениях в социальных сетях много раз заявлял о коррупции среди властных структур в Болгарии, отмечая, что неоднократно передавал на нужды политиков миллионы евро, а также подчеркивал свою готовность дать свидетельские показания и представить необходимые документы.