Посол КНР в Москве назвал расширение БРИКС большим успехом

Как отметил Чжан Ханьхуэй, российская сторона внесла "важный вклад для обеспечения успеха проведения саммита"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Решение о вхождении шести новых стран в БРИКС является большим успехом, заявил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на встрече с российскими учащимися в Китае.

"Конечно, это большой успех", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Посол также отметил, что российская сторона внесла "важный вклад для обеспечения успеха проведения <...> саммита" и конструктивно принимала участие в нем. Кроме того, Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что РФ вместе с другими членами объединения приняла решение о том, что "БРИКС выходит на новый уровень сотрудничества".

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.