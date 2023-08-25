Ливийская армия начала операцию в районе южных границ против вооруженных группировок

Такое решение приняли "для обеспечения безопасности границ государства", сообщил официальный представитель генерального командования ВС Ливии Ахмед аль-Мисмари

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Подразделения ливийских вооруженных сил начали военную операцию на юге страны по противодействию вооруженным группировкам "для обеспечения безопасности границ государства". Об этом сообщил официальный представитель генерального командования ВС Ливии Ахмед аль-Мисмари.

"[Генеральное командование] не допустит, чтобы Ливия стала плацдармом для каких-либо вооруженных группировок или формирований, представляющих угрозу ее соседям, или базой для любых незаконных действий", - говорится в заявлении, распространенном на официальной странице аль-Мисмари в Faceebok (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам представителя армии, "в последние месяцы в странах, расположенных в районе к югу от Сахары и Сахеля, наблюдается сложная политическая ситуация и напряженность в сфере безопасности". Он отметил, что "ситуация внутри этих стран, а также их неспособность контролировать свои сухопутные границы привела к передвижению ячеек террористических и преступных группировок".

Как сообщает информационный портал Al Wasat, операция будет проходить в районе ливийской границы с Чадом. Ливия граничит на юге с Чадом и Нигером, где 26 июля произошел военный переворот.