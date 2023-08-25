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Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Лукашенко отрицает прилет в Белоруссию военного борта РФ после крушения самолета Пригожина

По словам президента республики, вагнеровцы попросили у Минска пролет на аэродромы Белоруссии, "чтобы забрать для ротации бойцов"

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распространенная информация о якобы прилете в республику российского военно-транспортного борта после происшествия с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не соответствует действительности.

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"Никаких самолетов не было. Поэтому вранье, но запрос такой был. Пришел он нам 21-го числа", - сказал Лукашенко журналистам, сообщает агентство БелТА. По его словам, "вагнеровцы, то, что точно с Россией было согласовано, попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов". "Я думаю, в Африку, и какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, гарантировано", - сказал Лукашенко.

Ранее на оппозиционных ресурсах появилась информация, что в Белоруссию прилетал российский военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ сразу после происшествия с самолетом Пригожина, чтобы, возможно, забрать расположенных в лагере бойцов ЧВК под Осиповичами. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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