25 августа, 14:56
Военная операция на Украине

В Венгрии заявили о работе с Ватиканом в целях урегулирования ситуации на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак обсудила с Папой Римским Франциском "возвращение домой детей, которых увезли с Украины "

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Венгрия и Ватикан условились работать вместе в целях достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак по итогам встречи с Папой Римским Франциском.

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Рассказывая о поездке в Ватикан, она отметила, что они обсудили "три важных вопроса". "Нашей главной темой была война. Договорились, что будем сообща работать для достижения устойчивого мира в кратчайшие сроки. Также обсуждали, что мы можем сделать совместно, чтобы дети, которых увезли с Украины, вернулись домой", - написала Новак на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент также отметила, что встреча с Папой Франциском подтвердила следующее: "Мы союзники в поддержке традиционных семейных ценностей и защите детей". Кроме того, они обсудили итоги состоявшегося в апреле апостольского визита понтифика в Венгрию. По словам Новак, эффект от этого события "будет ощущаться поколениями".

Президент Венгрии прибыла в Ватикан из Киева, где приняла участие в форуме "Крымская платформа" и встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Уезжая оттуда, она сообщила, что они договорились о подключении Венгрии к мирным переговорам об урегулировании ситуации на Украине "по формуле Зеленского". Новак подтвердила готовность Венгрии выступить посредником для налаживания переговоров между сторонами конфликта. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)УкраинаВенгрияВоенная операция на УкраинеНовак, Каталин
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