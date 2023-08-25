Временного поверенного Дании снова вызвали в МИД Турции из-за акций против Корана

Это уже шестой раз за последние семь дней

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД Турции, где ему заявили протест из-за продолжающихся акций по осквернению Корана.

Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, датский представитель посещает ведомство уже в шестой раз за последние семь дней.

"В связи с тем, что акции по сожжению священного Корана продолжаются, временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре в шестой раз вызвали в МИД и осудили эти гнусные акции", - сообщил источник. Временный поверенный Дании ранее вызывался в министерство 18, 21, 22, 23 и 24 августа.

Власти Турции крайне негативно реагируют на акции по оскорблению священной для мусульман книги. Они неоднократно призывали международное сообщество приложить совместные усилия для предотвращения осквернения религиозных святынь и борьбы с исламофобией.