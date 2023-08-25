Bloomberg: союзники Киева признают, что помогать ему на прежнем уровне будет сложно

Как указали в агентстве, "запасы боеприпасов, в частности, заканчиваются, а производство их в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Запасы боеприпасов США и ЕС истощены, отсутствие прорыва в контрнаступлении Киева осложняет оказание помощи Украине на прежнем уровне. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Союзники Украины сейчас обеспокоены тем, что война перерастает в длительные боевые действия, что укрепляет позиции [России] по мере того, как надежды на достижение украинскими силами окончательного прорыва в этом году тают, - отмечается в статье. - <...> Окно возможностей для дальнейших масштабных действий сужается из-за приближения осенней холодной и влажной погоды. Украина и союзники обещают бороться столько, сколько потребуется, но чиновники признают, что повторить уровень массивной поддержки будет сложной задачей".

"Запасы боеприпасов, в частности, заканчиваются, а производство их в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года. Кроме того, истребители F-16, вероятно, не поступят ранее следующего года", - обращает внимание издание.

По оценкам агентства, по мере продолжения контрнаступления поддержание оказания помощи со стороны США все труднее с политической точки зрения. В частности, осенью в Конгрессе США ожидаются ожесточенные дискуссии по вопросу одобрения нового законопроекта по финансированию Украины. "Дебаты республиканцев (претендентов в кандидаты на пост президента от партии - прим. ТАСС) на этой неделе обозначили растущую враждебность в партии касательно отправки помощи и вооружений Украине", - говорится в публикации.

Вместе с тем, отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в итоге подтолкнуть Украину к переговорам в связи с отсутствием значительного прогресса на поле боя, так как "предвыборная кампания накалится в 2024 году".