В МИД ЮАР отметили, что Путин в полной мере участвовал во всех мероприятиях саммита БРИКС

Глава дипведомства Наледи Пандор сообщила, что страна в качестве председателя объединения проведет до конца 2023 года еще несколько важных мероприятий

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в полной мере принял участие во всех мероприятиях XV саммита БРИКС наряду с четырьмя другими лидерами стран - членов объединения. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Мы очень рады, что президент России Владимир Путин по видеосвязи полностью участвовал во всех мероприятиях саммита наряду с находившимися в ЮАР лидерами других четырех стран БРИКС, - заявила она в эфире местной радиостанции Ubuntu. - Я хотела бы поблагодарить всех, кто принял участие в работе саммита БРИКС и встречах, прошедших на его полях. Мы испытываем признательность и гордость, что приняли у себя подобный саммит, на который приехали главы более 60 государств".

Пандор сообщила, что ЮАР в качестве председателя БРИКС проведет до конца 2023 года еще несколько важных мероприятий. "В октябре состоится межпарламентский форум БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, - отметила она. - Работа продолжается".

С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.