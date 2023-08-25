Посол КНР заявил, что Китай и РФ достигли плодотворных результатов в области образования

Как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, стабильное и устойчивое развитие китайско-российских отношений и сотрудничество в области образования "открывают новый горизонт и многообещающую перспективу" для студентов двух стран

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Москва и Пекин достигли плодотворных результатов в развитии области образования, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на встрече с российскими учащимися китайских учебных заведений, которая прошла в посольстве КНР в Москве.

"Благодаря личной заботе и продвижению глав двух государств китайско-российское сотрудничество в области образования достигло плодотворных результатов", - сказал он.

Посол также напомнил о результатах прошедшей 21 марта встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. "Было опубликовано совместное китайско-российское заявление, в котором было предусмотрено углубление сотрудничества в области образования, повышения качества и эффективности обучения российских граждан в Китае и китайских граждан в России, укрепление сотрудничества в области преподавания языков, развитие двусторонних обменов между учащимися двух стран", - констатировал он.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что стабильное и устойчивое развитие китайско-российских отношений и сотрудничество в области образования "открывают новый горизонт и многообещающую перспективу" для студентов двух стран. "Вы будете свежими силами и активными участниками для продвижения китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Вы станете достойными преемниками традиционной дружбы между нашими народами", - обратился посол к учащимся.