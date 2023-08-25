ECOWAS не приемлет формирование мятежниками Нигера переходного правительства

По словам председателя Комиссии ECOWAS Омара Турэя, военные в республике "должны немедленно вернуться в свои казармы и выполнять роль, определенную для них в конституции"

ДУБАЙ, 25 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило, что не приемлет действия мятежников в Нигере, направленные на формирование нового правительства переходного периода. Эту позицию выразил председатель Комиссии ECOWAS Омар Турэй.

"Мы отвергаем ответные действия лидеров военного совета в Нигере и их попытки сформировать правительство", - приводит его слова телеканал Al Jazeera. "Военные в Нигере должны немедленно вернуться в свои казармы и выполнять роль, определенную для них в конституции", - добавил Турэй.

По его утверждению, "у ECOWAS нет плана вторжения в Нигер", однако сообщество "намерено использовать все средства для восстановления в стране конституционного строя" и по-прежнему допускает возможность применения силы против мятежников.