КПП на границе Молдавии и Украины возобновили работу после отмены воздушной тревоги

Речь идет о КПП "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский" и "Вэлчинец - Могилев-Подольский"

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Пограничные переходы между Молдавией и Винницкой областью Украины возобновили работу после отмены воздушной тревоги. Об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии.

В пятницу пресс-служба ведомства сообщила, что Украина закрыла три КПП на границе с Молдавией из-за воздушной тревоги.

"КПП "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский" и "Вэлчинец - Могилев-Подольский" возобновили работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В августе эти КПП закрывались из-за воздушной тревоги уже девять раз. В 2022 году в этом районе молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно от зенитного комплекса С-300.