25 августа, 15:59,
обновлено 25 августа, 16:30

В Турции считают проблематичным паромное сообщение между портами Зонгулдака и Херсонщины

ООН не признает российской юрисдикции над этими территориями, отметил директор регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Организация паромных рейсов между портами Зонгулдак в Турции и гаванями в Херсонской области проблематична из-за того, что ООН не признает российской юрисдикции над этими территориями. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт.

"Мы всегда готовы торговать с Россией, вести дела. Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки. Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент. Если вдруг будет какое-то решение по этому поводу со стороны политического руководства нашей страны, то тогда такой проект может стать возможным", - сказал собеседник агентства.

Таким образом он прокомментировал идею врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, который в четверг предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить переправу, по которой ранее доставлялись грузы от Скадовского порта до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона. По переправе, по его словам, можно было бы транспортировать зерно.

Мерт также отметил, что теоретическая доставка зерна в Зонгулдак и расположенные рядом с ним порты может быть нереализуема из-за инфраструктурных ограничений. "В порту Зонгулдака и находящемся рядом порту Карадениз Эрегли нет элеваторов. Такая инфраструктура отсутствует. Эти порты спроектированы под другие грузы", - отметил он.

В Зонгулдаке находится крупнейший в Турции район угледобычи и черной металлургии. Соответственно и портовая инфраструктура рассчитана на обработку в основном подобных грузов. 

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