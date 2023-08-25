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Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Лукашенко: семья Пригожина не сомневается, что он погиб в авиакатастрофе

Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии заявил, что поддерживает контакт с его семьей

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Семья основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не сомневается, что он погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами, фрагмент видеозаписи которой распространил телеканал СТВ.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился вечером в Тверской области вечером 23 августа. По предварительным данным, на борту были десять человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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