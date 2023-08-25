Лукашенко: семья Пригожина не сомневается, что он погиб в авиакатастрофе

Президент Белоруссии заявил, что поддерживает контакт с его семьей

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Семья основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не сомневается, что он погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами, фрагмент видеозаписи которой распространил телеканал СТВ.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился вечером в Тверской области вечером 23 августа. По предварительным данным, на борту были десять человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.