Такер Карлсон считает, что США добиваются смены власти в России

Американский телеведущий назвал РФ "более сплоченной, чем Соединенные Штаты"

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Нынешняя администрация США добивается смены власти в России, не понимая, что это очень сложная страна с тысячелетней историей и огромным ядерным арсеналом. Такое мнение высказал в интервью еженедельнику Mandiner американский телеведущий Такер Карлсон, побывавший в Будапеште и встретившийся с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Соединенные Штаты хотят свергнуть правительство [президента России Владимира] Путина, они хотят смены режима", - сказал Карлсон, представляющий правое крыло Республиканской партии США и известный своей критикой демократической администрации Джо Байдена.

Телеведущий отметил, что не согласен с подобным подходом нынешних американских властей к отношениям с Москвой. "Но даже если бы я согласился, достижима ли эта цель? И каковы будут последствия, если это произойдет? Россия - очень сложное место с большим количеством этнических меньшинств, религий и крупнейшим в мире ядерным арсеналом", - сказал он.

О россиянах и американцах

Отвечая на вопрос, можно ли победить Россию, Карлсон заявил, что не разделяет мнение главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, сравнившего Россию с "заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба". "Россия - не бензозаправка с ядерным оружием, а тысячелетняя страна со своим языком, культурой, литературой", - напомнил телеведущий.

При этом он считает, что Россия является "более сплоченной, чем Соединенные Штаты". "Среднестатистический россиянин чувствует себя более россиянином, чем среднестатистический американец - американцем. С такой страной воевать трудно", - полагает Карлсон.

В то же время США, по его мнению, "с большой скоростью движутся к банкротству". "Согласно данным за эту неделю, у наших граждан накопился долг по кредитным картам на $1 трлн, наши вооруженные силы пришли в упадок, а продвижение по службе зависит теперь не от навыков или успеха, а от расы и пола", - заявил Карлсон, добавив, что, наверное, кому-то он может показаться сумасшедшим, поскольку поднимает такие вопросы.

О венграх и Орбане

Говоря о политике Орбана, вызывающей открытое недовольство лидеров США и ЕС, американец сказал: "Орбан не экстремист. Он очень талантливый политик. Ему доверена равнинная страна с населением 10 млн человек в середине Центральной Европы, в кольце из семи соседних государств". В этом смысле Соединенным Штатам легче: у них только "два соседа, оба они незначительные младшие братья, которые обеспечивают <...> страну дешевой рабочей силой", отметил Карлсон, а Венгрии помимо семи соседних государств приходится еще иметь дело с ЕС.

Отвечая на вопрос об отношениях Венгрии с Россией, он заявил, что не считает Орбана или венгров большими сторонниками политики Кремля. "Но они должны ладить с Москвой, потому что эта огромная страна всегда будет здесь. Вы не можете просто назвать ее царством зла и прекратить с ней диалог. Вы должны говорить с ней, у вас должны быть соглашения в области энергетики, если вы хотите существовать", - отметил телеведущий.

"Я ценю политические навыки Орбана", - подытожил Карлсон, который более пяти лет вел политическое ток-шоу на телеканале Fox News, а теперь публикует видеоинтервью в социальной сети X (ранееTwitter).