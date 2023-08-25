ВСУ бросают в бой беспилотники и ждут от Запада самолеты. События вокруг Украины

Российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Крыму и сбили в Калужской области ракету С-200. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Украинским летчикам потребуется не менее шесть-восемь месяцев, чтобы пройти обучение полетам на F-16, заявила и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Сами самолеты, по ее словам, могут быть переданы Киеву в 2023 году.

Украинское подразделение французской компании Danone по случаю Дня независимости Украины объявило о переименовании бренда молочной продукции "Простоквашино" в "ПростоНаше".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Военно-морской флот РФ ночью поразил высокоточным оружием большой дальности объект портовой инфраструктуры, который используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска в минувшие сутки продолжали успешно отражать попытки атак противника на донецком, запорожском и других направлениях. Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

Уничтожено полтора десятка единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 2 боевые машины пехоты Bradley и 2 бронетранспортера Stryker производства США, а также различные артиллерийские вооружения противника, среди них 6 артиллерийских систем М777 производства США, 2 самоходных артиллерийских установки Krab польского производства и 2 орудия FH-70 производства Великобритании. В районе населенного пункта Золотая Балка (Херсонская область) сбит украинский штурмовик Су-25.

Атаки беспилотников

ВСУ ночью предприняли попытку массированной атаки беспилотников самолетного типа на объекты в Крыму, сообщило Минобороны России. Из летательных аппаратов девять были сбиты российскими средствами ПВО, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, не достигнув цели. По данным властей Севастополя, никаких повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Кроме того, сорвана попытка нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракета была обнаружена и уничтожена над Калужской областью.

Российские системы ПВО работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным издания Defence Express, в ВСУ появилась отдельная бригада, работающая с морскими дронами-камикадзе. К такому выводу журналисты пришли после церемонии, на которой президент Украины Владимир Зеленский вручал знаки отличия воинским частям. Среди упомянутых в этом перечне была некая "385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ". В статье говорится, что это первое подобное подразделение в составе украинской армии.

Зерновой экспорт

Президент Украины сообщил, что обсудил в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом черноморский зерновой коридор. Какие-либо подробности встречи не приводятся.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года, сообщил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус. "Это наша твердая позиция", - подчеркнул он.

Министр добавил, что пять стран ЕС хотят, чтобы список был "эластичным", то есть чтобы государства могли вносить туда другие продукты или вычеркивать их.

Самолеты для Киева

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой обсудил передачу Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение украинских летчиков, сообщила пресс-служба Белого дома. По ее информации, в ходе разговоре обсуждалось "обеспечение скорейшей выдачи разрешения другим государствам на передачу их F-16 Украине".

Украинским летчикам потребуется не менее шести-восьми месяцев, чтобы пройти обучение полетам на F-16, заявила Оллонгрен. Она также выразила надежду, что истребители, которые хотят поставить Нидерланды, могут быть направлены на Украину "в течение следующего года". По ее словам, помимо подготовки летчиков, необходимо решить множество других вопросов. Украинцы должны подготовить необходимую инфраструктуру, иметь возможность обслуживать истребители, располагать запасными частями и соответствующим вооружением. В противном случае поставлять F-16 "не имеет смысла", сказала Оллонгрен.

Она не назвала точную цифру, но сказала, что хочет отправить "как можно больше" из имеющихся в распоряжении Нидерландов 42 истребителей.

Диверсия на газопроводах

Источники, знакомые с ходом расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину, сообщил телеканал ZDF. По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на газопроводах могут стоять лица, связанные с Украиной. В центре внимания следователей по-прежнему находится яхта "Андромеда", якобы использовавшаяся для доставки взрывчатки к трубопроводам.

При этом, по данным ZDF, нет никаких свидетельств о возможной причастности России к этой диверсии.

Помощь Киеву

Украина с начала 2023 года получила почти $30 млрд финансовой помощи от стран Запада, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

Украина получит от Норвегии помощь в размере 1,5 млрд норвежских крон (примерно $140 млн) на закупку газа и ремонт энергетического оборудования, проинформировала пресс-служба украинского Минэнерго по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Правительство Финляндии приняло решение направить новый пакет военной помощи Украине. Его размер - около €94 млн. Конкретное содержание нового пакета и план доставки не разглашаются "в интересах безопасности".

Коррупция в Минагрополитики

Министерство аграрной политики Украины выступило с отрицанием обвинений, которые были выдвинуты в адрес первого замминистра Тараса Высоцкого в связи с хищением средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения. По утверждению пресс-службы ведомства, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины ошиблись в расчетах касательно объемов закупленной продукции и не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку они заключались представителями областных военных администраций.

По мнению следствия, участники схемы, в которой участвовал Высоцкий, закупали продукты питания у турецких и польских производителей, а затем через подконтрольные фирмы-посредники перепродавали их государству вдвое-втрое дороже.

Переименование "Простоквашино"

Украинское подразделение компании Danone по случаю Дня независимости Украины объявило о переименовании бренда молочной продукции "Простоквашино". "Мы переворачиваем страницу "Простоквашино", чтобы открыть путь для нового украинского бренда "ПростоНаше", - говорится в сообщении на странице подразделения компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Под постом компания выложила фото нового логотипа. Он сохранил сине-белую гамму с узнаваемыми полосками, но изображение персонажа серии советских мультфильмов по сценарию Эдуарда Успенского кота Матроскина заменено силуэтом карты Украины с луговыми травами.