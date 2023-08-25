Лукашенко заявил, что стабилизация ситуации в Белоруссии в 2020 году спасла мир от войны

По словам президента Белоруссии, если бы в 2020 году он и его сторонники проиграли, в стране было бы хуже, чем на Украине

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что провал выступлений его противников и стабилизация ситуации в стране после выборов главы государства в 2020 году позволило предотвратить мировую войну.

"Я иностранцам всегда говорю: вы должны молиться на белорусов. Мы спасли вас от третьей мировой войны, выстояв здесь, - цитирует его агентство БелТА. - Здесь было бы жесточайшее столкновение <…>. Поэтому я не одуревший бегал там с автоматом, я понимал, что будет завтра. А если после 2020 года вы и кто-то другой этого не поняли, господь вам в дорогу".

Лукашенко добавил, что если бы в 2020 году он и его сторонники проиграли, в Белоруссии было бы хуже, чем на Украине. "Если бы хоть на одну ночь объявили, что тут другая власть, даже фейк забросили, они (оппозиция - прим. ТАСС) обращаются к НАТО - войска готовы были выйти к Смоленску, - считает Лукашенко. - Кто бы потом тут разбирался. Россиянам увидеть натовские войска под Смоленском - это хуже, чем под Харьковом. И здесь бы началась третья мировая война".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже выехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста.