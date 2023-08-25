25 августа, 17:21
Саммит БРИКС - 2023

В ОАЭ заявили, что вступление в БРИКС указывает на стремление к сотрудничеству со странами

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР за решение одобрить заявку его страны на членство в сообществе

ДУБАЙ, 25 августа. /ТАСС/. Вступление Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС подтверждает заинтересованность страны к расширению сотрудничества с развивающимися экономиками. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

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"Это событие подтверждает приоритеты ОАЭ по укреплению конструктивного диалога с развивающимися странами, которые представлены на таких активных платформах", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте возглавляемого им ведомства.

Абдалла бен Заид также поблагодарил Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР за решение одобрить заявку ОАЭ на членство в сообществе и подчеркнул, что страна нацелена на "поддержание сбалансированных стратегических и экономических отношений <...> в условиях постоянно меняющегося мирового порядка".

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.

  

Теги:
БразилияЮАРИндияОАЭРоссияКитайСаммит БРИКС - 2023
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