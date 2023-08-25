25 августа, 17:22

Белоруссия и ЮАР рассматривают возможность упрощения визового режима

Стороны также уделили внимание реализации кооперационных проектов и развитию договорно-правовой базы

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белоруссия и ЮАР рассматривают возможность заключения соглашений об упрощении визового режима и избежании двойного налогообложения. Об этом по итогам состоявшейся в Йоханнесбурге встречи министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника и министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"В ходе обстоятельных переговоров стороны обсудили весь блок двусторонних вопросов. Отдельное внимание уделено реализации кооперационных проектов и развитию договорно-правовой базы. В числе рассматриваемых документов - договоры об избежании двойного налогообложения и об упрощении визового режима", - говорится в сообщении.

Также на встрече стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время в Минске межмидовских консультаций.

"Наледи Пандор проинформировала о серьезных вызовах в сфере продовольственной безопасности для большинства стран Африки в связи с незаконными ограничениями поставок калийных удобрений. Подробно обсуждена общая ситуация на Африканском континенте, а также в Евразийском регионе. С учетом председательства ЮАР в БРИКС отдельное внимание уделено итогам состоявшегося 15-го саммита [организации] и перспективам участия Республики Беларусь в работе объединения", - проинформировали в белорусском дипломатическом ведомстве. 

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