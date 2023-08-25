Южная Осетия передала Грузии двух заключенных

Они были приговорены к 3,5 года заключения за незаконное пересечение границы и контрабанду наркотиков

ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Южной Осетии передали Грузии двух ее граждан, приговоренных к 3,5 года заключения за незаконное пересечение границы и контрабанду наркотиков. Как сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики, Цхинвальским городским судом оставшийся срок лишения свободы осужденным был изменен на штраф и условно-досрочное освобождение.

"25 августа в Грузию переданы, отбывавшие в Республике Южная Осетия наказание в виде лишения свободы: Натадзе Кахабер Герасимович, 30.10.1977 года рождения, уроженец города Гори Горийского муниципалитета, гражданин Грузии, 28.02.2022 решением Ленингорского районного суда, приговоренный к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322 "Незаконное пересечение государственной границы" и ч. 1 ст. 229.1 "Контрабанда наркотических средств" УК РФ (порядка 0,38 грамма марихуаны для личного пользования); Чхиквадзе Мамука Нугзарович, 23.05.1981 года рождения, уроженец города Карели Карельского муниципалитета, гражданин Грузии, 04.08.2022 решением Цхинвальского городского суда приговоренный к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322 "Незаконное пересечение государственной границы" и ч. 2 ст. 229.1 "Контрабанда наркотических средств" УК РФ (порядка 4,1 грамма марихуаны для личного пользования)", - сообщили в ведомстве.

В КГБ республики отметили, что 15 августа Цхинвальским городским судом принято решение об изменении оставшегося срока лишения свободы Натадзе на штраф в размере 50 000 рублей и условно-досрочном освобождении Чхиквадзе.