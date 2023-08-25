Орбан считает, что самую большую цену за ошибки Запада на Украине платят ее жители

Премьер-министр Венгрии напомнил, что с самого начала был едва ли не единственным лидером в ЕС, выступавшим за "локализацию" конфликта на Украине и против поставок туда вооружений

БУДАПЕШТ, 25 августа. /ТАСС/. Стратегия стран Запада в отношении конфликта на Украине глубоко ошибочна, и расплачиваться за эту ошибку приходится в первую очередь самим украинцам. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодном политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

Глава правительства напомнил, что с самого начала был едва ли не единственным лидером в ЕС, выступавшим за "локализацию" конфликта на Украине и против поставок туда вооружений. "Напротив, ЕС придал этому конфликту глобальный характер, полагая, что если он будет предоставлять деньги и оружие, а украинцы будут отдавать свои жизни, то русские будут побеждены. Оказалось, однако, что эта стратегия не ведет к победе над русскими", - заявил Орбан.

Он считает, что эта стратегия лишь затягивает конфликт и "ведет только к тому, что люди будут по-прежнему погибать". "Время идет, и каждый день [на Украине] гибнут 600-800 человек", - сказал глава правительства. "Это политико-стратегическая ошибка, за которую мы платим огромную цену, но украинцы платят за нее больше всех", - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что в Евросоюзе, где по-прежнему царят воинственные настроения, не принято публично выражать такие взгляды. "Подобное мнение даже не высказывается в западном мире, потому что если ты его выскажешь в СМИ или на форуме, то на тебя будут кричать и тебя будут освистывать", - сказал Орбан.

Тем не менее правительство Венгрии не меняет свою позицию по Украине, выступая за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. Как заявил Орбан, Венгрия считает, что необходимо как можно скорее остановить военные действия, а затем приступить к выработке мирного плана урегулирования украинского конфликта.