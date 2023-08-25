25 августа, 18:42

F-16 поднялись в воздух из-за нарушителя воздушного пространства над местом отдыха Байдена

Как сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, самолет покинул зону без инцидентов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики F-16 ВВС США были подняты в воздух из-за гражданского самолета, который нарушил закрытое воздушное пространство в районе озера Тахо (штат Невада), где отдыхает американский президент Джо Байден. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в распространенном письменном заявлении.

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"Сегодня утром два истребителя НОРАД F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо (штат Невада). Гражданский самолет нарушил зону примерно в 7:50 утра по тихоокеанскому времени (17:50 мск - прим. ТАСС) и был препровожден за пределы зоны", - отмечается в документе. Самолет покинул зону без инцидентов.

В НОРАД подчеркнули, что истребители "выпустили сигнальные ракеты, которые могли быть видны местным жителям, чтобы привлечь внимание пилота" гражданского самолета. "Применяя сигнальные ракеты, мы в первую очередь заботились о безопасности перехватываемого самолета и людей на земле. Они быстро и полностью сгорают и не представляют опасности для людей на земле", - добавили в командовании. 

Теги:
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