В Мозамбике ликвидировали лидера террористической группировки

Как сообщили в Минобороны страны, Ибн Омар был уничтожен вместе с двумя сообщниками

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Правительственные силы Мозамбика ликвидировали лидера местной структуры террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), действующей на севере страны. Об этом сообщило министерство обороны африканской страны.

"Ликвидирован Бономаде Мачуде Омар, также известный как Ибн Омар, - цитирует заявление Минобороны южноафриканский новостной портал News24. - Он уничтожен вместе с двумя сообщниками". Детали операции, проводившейся на территории провинции Кабу-Делгаду, не раскрываются.

Между тем на созванной 25 августа пресс-конференции президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что Ибн Омар был убит 22 августа.

Ибн Омар возглавил террористическую группировку на севере Мозамбика в 2017 году. В последующие годы он участвовал в нападениях как на военные, так и гражданские объекты.