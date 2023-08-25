Бывший глава Пентагона призвал Тайвань создать запас энергоресурсов и вооружений

Марк Эспер отметил, что Тайваню следует увеличить расходы на оборону до по меньшей мере 3% ВВП

ГОНКОНГ, 25 августа. /ТАСС/. Занимавший пост министра обороны США в администрации Дональда Трампа Марк Эспер (2019-2020) в ходе визита на Тайвань встретился с главой оборонного ведомства острова Цю Гочжэном и призвал его создать стратегический запас энергоресурсов и вооружений.

Он указал, что в ходе встречи они обсудили повышение боевого потенциала вооруженных сил Тайваня и их оборонительных способностей. "Мой взгляд остается прежним, Тайваню необходимо сделать несколько вещей. Нужно сформировать запас определенных позиций - энергоресурсов и вооружений", - заявил он в эфире тайваньского телеканала TVBS в ответ на просьбу прокомментировать суть беседы с главой оборонного ведомства Тайваня.

Эспер указал, что перед визитом на Тайвань он посетил Индо-Тихоокеанское командование ВС США. "Я получил последние данные от всех военачальников, и, полагаю, это теперь и мнение правительства США тоже: [Тайваню] необходимо выработать ассиметричную оборону", - сказал бывший глава Пентагона.

США уже несколько лет склоняют Тайвань к концепции "асимметричной обороны". Она предполагает насыщение армии Тайваня большим количеством малогабаритных, высокомобильных и относительно дешевых систем вооружений, с которыми вероятному противнику будет тяжелее бороться, однако наносимый ими ущерб будет многократно превосходить их себестоимость. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, противотанковых ракетных комплексах Javelin, морских минах, противокорабельных комплексах и крылатых ракетах.

"Полагаю, вам необходимо больше тратить на ассиметричную оборону. И делать это как можно быстрее", - пояснил Эспер. Он также отметил, что Тайваню следует увеличить расходы на оборону до по меньшей мере 3% ВВП.

Ранее на этой неделе глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что проект бюджета на 2024 год предполагает увеличение оборонных расходов Тайваня на 3,5% по сравнению с 2023 годом, до рекордных 606,8 млрд новых тайваньских долларов ($19 млрд). Таким образом, расходы на оборону в следующем году достигнут 2,5% от ВВП острова.

Визит Эспера

Бывший глава Пентагона прибыл на Тайвань в составе делегации американской неправительственной организации Atlantic Council. Помимо него, в нее также вошел бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Чхве Юн Хи. В ходе визита представителей Atlantic Council приняли глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, а также глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Эспер занимал пост главы Пентагона в администрации Трампа с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.