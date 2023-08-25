Эксперт считает, что в Бразилии осознают позитивный характер расширения БРИКС

Как отметил директор Центра ибероамериканских программ Московского государственного лингвистического университета Ян Бурляй, "Бразилия в нынешнем составе БРИКС будет продолжать играть ключевую роль в координации внешнеэкономической деятельности стран объединения"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бразилия осознает пользу от расширения БРИКС, несмотря на критические мнения некоторых политиков в стране на этот счет. Такую позицию высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра ибероамериканских программ Московского государственного лингвистического университета чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй, комментируя итоги прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС.

"Думаю, что в Бразилии осознают позитивный характер нынешних реформ, связанных с увеличением числа стран форума, - отметил Бурляй, комментируя решение саммита о принятии в БРИКС шести новых стран, среди которых есть Аргентина. - Бразилия в нынешнем составе БРИКС будет продолжать играть ключевую роль в координации внешнеэкономической деятельности стран объединения и в согласовании их валютно-финансовой политики".

В начале августа агентство Reuters со ссылкой на некоторых бразильских чиновников сообщило, что Бразилия выступает основным противником расширения БРИКС. По их мнению, это может привести БРИКС к утрате его авторитетного курса. Сам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказывал осторожную позицию на тот счет, однако в итоге поддержал расширение БРИКС. Тем не менее ряд политиков в стране категорически выступают против широкого расширения объединения в формате "БРИКС плюс", которое, по их мнению, привело бы к ослаблению бразильского влияния в объединении.

"Мнения, которые высказываются по поводу антизападной направленности БРИКС, далеки от действительности, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, не может ли вступление Аргентины поссорить эту страну с Западом, принимая во внимание мнение, что ряд стран воспринимают БРИКС как противовес блоку западных государств. - Понимаем, что не только Индия, но и Китай отнюдь не провозглашают в качестве своих принципов внешнеполитической политики антизападную, в частности антиамериканскую политику". "Убежден, что эти страны - Аргентина и Бразилия - будут способствовать выработке прагматичного курса на международной арене, которому будет следовать БРИКС", - подчеркнул Бурляй.

Комментируя обозначенное в декларации саммита стремление к использованию национальных валют в международной торговле и финансовых операциях стран объединения и то, как к этому относятся, в частности, Аргентина и Бразилия, дипломат высказал мнение, что это "выгодно всем странам - участницам форума".