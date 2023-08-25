Бывший глава Пентагона назвал Китай главной угрозой США

При этом важным партнером для американских властей, по мнению Марка Эспера, может стать Индия

ГОНКОНГ, 25 августа. /ТАСС/. Занимавший пост министра обороны США в администрации Дональда Трампа Марк Эспер (2019-2020) назвал Китай главной угрозой для Вашингтона в XXI веке, в то время как Индия, по его мнению, может стать для американских властей стратегически важным партнером.

"В своей книге я указывал, что Китай - это самая важная стратегическая угроза для нас в 21-м веке. И, на мой взгляд, Индия является самым важным стратегическим партнером, с которым нам также необходимо развивать отношения в это время", - сказал он в эфире тайваньского телеканала TVBS.

Эспер отметил, что США необходимо создать военно-политический альянс в регионе против Китая. "Возьмите для примера QUAD, который включает в себя Индию, Японию, Австралию и США, это хорошее развитие", - указал он. "Китай претендует на все Южно-Китайское море. И нам нужно собрать вместе все эти страны", - добавил Эспер.

Бывший глава Пентагона прибыл на Тайвань в составе делегации американской неправительственной организации "Атлантический совет". Помимо него, в нее также вошел бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Чхве Юн Хи. В ходе визита представителей Атлантического совета приняли глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, а также глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.