Глава МО Украины заявил о готовности уйти с поста, если докажут факт коррупции в ведомстве

Ситуация связана с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил о готовности к отставке на фоне нового коррупционного скандала, если вина ведомства будет доказана.

Ситуация связана с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании. По данным украинских СМИ, куртки были закуплены по завышенной цене, причем по документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Скандал развивается уже несколько дней, причем в СМИ появилась информация, что компания, поставлявшая куртки, связана с одним из депутатов президентской партии "Слуга народа".

"Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке", - заявил министр в комментарии агентству РБК-Украина.

Это уже второй крупный коррупционный скандал в украинском оборонном ведомстве. Предыдущий произошел в январе и был связан с закупками продовольствия по завышенным ценам, причем тогда Резников заявлял, что не намерен покидать пост, но готов "принять кадровые решения" в отношении виновных.

Между тем украинские СМИ подозревают, что выявление фактов коррупции в Минобороны связано не с попытками оздоровления системы, а с борьбой за министерское кресло. За назначением Резникова стоит глава офиса президента Андрей Ермак, которого, как считается, опекают британские кураторы, в то время как кураторы из США имеют другие планы относительно поста министра, пишут СМИ Украины. Среди возможных кандидатов называли главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.