Бывший глава Пентагона призвал Байдена ускорить поставки оружия Тайваню

Марк Эспер также заявил о необходимости дать поставам приоритетный характер

ГОНКОНГ, 25 августа. /ТАСС/. Занимавший пост министра обороны США в администрации Дональда Трампа Марк Эспер (2019-2020) в ходе визита на Тайвань призвал администрацию президента США Джо Байдена ускорить поставки вооружений острову и дать им приоритетный характер.

"Полагаю, администрации Байдена необходимо вновь сделать приоритетными поставки вооружений Тайваню и ускорить их. Мое мнение заключается в том, что, чем быстрее мы сможем вооружить Тайвань, тем быстрее Тайвань сможет вооружить сам себя и натренироваться делать это", - сказал он в эфире тайваньского телеканала TVBS.

Он также призвал усилить военное присутствие США в районе Тайваня. "Думаю, что администрация Байдена в этом отношении может и должна сделать больше, например, чаще направлять корабли ВМС США или проводить более масштабные учения", - пояснил он. "Знаете, когда я был главой Пентагона, мы совершали проход [кораблей ВМС США через Тайваньский пролив] почти каждый месяц", - добавил Эспер.

Бывший глава Пентагона прибыл на Тайвань в составе делегации американской неправительственной организации Атлантический совет. Помимо него, в нее также вошел бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Чхве Юн Хи. В ходе визита представителей Атлантического совета приняли глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У, а также глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Эспер занимал пост главы Пентагона в администрации Трампа с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.