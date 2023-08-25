Полиция Марокко задержала пять человек за причастность к организации нелегальной миграции

Операции по задержанию прошли в Тан-Тане и Мехдии

РАБАТ, 25 августа. /ТАСС/. Полиция Марокко задержала пять человек в возрасте от 29 до 36 лет, подозреваемых в причастности к деятельности преступных сетей, занимающихся организацией нелегальной миграции и торговлей людьми.

Операции по задержанию злоумышленников прошли в городах атлантического побережья Тан-Тан (юг королевства) и Мехдия (севернее Рабата) в рамках мер по обеспечению безопасности, по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

И в Тан-Тане, и в Мехдии во время операции по задержанию были пресечены попытки осуществления нелегальной миграции. В настоящее время органы следствия заняты установлением других лиц, имеющих отношение к преступным сетям, а также выявлением преступных связей задержанных лиц внутри Марокко и за рубежом.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в Евросоюз. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегалов с территории королевства в страны ЕС, в последние годы остается высокой. Главное направление потока мигрантов - Испания.