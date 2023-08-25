ООН призвала стороны на Корейском полуострове восстановить каналы связи между военными

Это необходимо сделать для деэскалации напряжения, отметил помощник генсека всемирной организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Восстановление диалога между сторонами на Корейском полуострове, особенно каналов связи между военными структурами, необходимо для деэскалации напряжения. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по очередным ракетным испытаниям КНДР.

"Необходимы практические меры, чтобы снизить напряженность, развернуть в обратную сторону опасную динамику и создать пространство для дипломатической работы. Я подчеркиваю важность восстановления каналов связи, особенно между военными структурами", - сказал он.

"Дипломатия и диалог - это единственный возможный путь", - подчеркнул Хиари.

КНДР в ночь на 24 августа совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала японское воздушное пространство в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения населения.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В космическом агентстве КНДР подчеркнули, что неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, и выразили намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.