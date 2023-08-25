Армия Сомали выбила боевиков "Аш-Шабаб" из Эль-Бура

Как сведениям агентства Reuters, Эль-Бур являлся "главным оплотом" группировки в центральном регионе республики

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие армии Сомали установили контроль над городом Эль-Бур (расположен в центральной части страны), отбив его у боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил новостной портал Garowe Online.

По его сведениям, "силы национальной безопасности Сомали при поддержке местных народных ополченцев взяли под полный контроль район [города] Эль-Бур, положив конец десятилетнему присутствую здесь [боевиков] "Аш-Шабаб".

Как отмечает в свою очередь агентство Reuters, Эль-Бур являлся "главным оплотом" группировки в центральном регионе республики.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).