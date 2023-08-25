Зампостпреда КНР: учения США и союзников на Корейском полуострове могут вести к войне

Как отметил Гэн Шуан, "эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове"

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Военные учения США и их союзников в районе Корейского полуострова могут в итоге привести к войне. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сейчас, когда мы говорим [в Совете Безопасности], США и их союзники проводят военные учения. Эти действия не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове, - сказал дипломат. - Они лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне".