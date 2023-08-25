В Париже отклонили требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер

Как отметили в МИД Франции, "мятежники не имеют права выдвигать подобное требование"

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер.

"Франция приняла к сведению требование мятежников, - цитирует агентство Agence France-Presse заявление МИД. - Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера".

Как ранее сообщил телеканал Al Hadath, лидеры мятежников потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов. По данным телеканала, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.