25 августа, 20:39

Байден назвал "красивым парнем" Трампа на его тюремном снимке

AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Alex Brandon

Бывший американский лидер ранее прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден видел тюремный снимок бывшего американского лидера Дональда Трампа и счел его на фотографии красивым парнем.

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"Я видел [фото] по телевидению. Красивый парень. Замечательный парень", - сказал Байден, побеседовавший с журналистами в штате Невада, где он сейчас находится на отдыхе. Телеканал C-SPAN опубликовал видео с этим заявлением.

Трамп 24 августа прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Трампа освободили из-под стражи, после чего впервые с 2021 года он сделал пост в соцсети X (ранее Twitter), опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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