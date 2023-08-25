25 августа, 20:43
Военная операция на Украине

Канада и Украина начали переговоры по разработке документа о гарантиях безопасности Киеву

По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Канада стала третьей из стран Группы семи, с кем Киев начал соответствующие переговоры

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украина и Канада провели первый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 25 августа 2023 года

"Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке нашего государства. По поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществляю координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, Канада стала третьей после США и Великобритании из стран Группы семи (G7), с кем Киев начал соответствующие переговоры.

G7 на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

30 июля Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности. Эту информацию также подтвердили в Вашингтоне. Затем были начаты переговоры с Великобританией. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года.

По словам Ермака, к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности присоединились еще 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Затем к декларации присоединилась Греция. Позже в Киеве сообщили о достижении договоренностей с Афинами по началу двусторонних переговоров. Зеленский также заявил о готовности запустить работу над таким документом с Португалией. 

Теги:
УкраинаКанадаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация