Канада и Украина начали переговоры по разработке документа о гарантиях безопасности Киеву

По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Канада стала третьей из стран Группы семи, с кем Киев начал соответствующие переговоры

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украина и Канада провели первый раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Украина начала переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке нашего государства. По поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществляю координацию переговоров. Первый раунд переговоров провел мой заместитель Игорь Жовква", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, Канада стала третьей после США и Великобритании из стран Группы семи (G7), с кем Киев начал соответствующие переговоры.

G7 на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

30 июля Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности. Эту информацию также подтвердили в Вашингтоне. Затем были начаты переговоры с Великобританией. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года.

По словам Ермака, к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности присоединились еще 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Затем к декларации присоединилась Греция. Позже в Киеве сообщили о достижении договоренностей с Афинами по началу двусторонних переговоров. Зеленский также заявил о готовности запустить работу над таким документом с Португалией.