25 августа, 21:05

Гаглоев: в Грузии с подачи Запада есть желающие решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силой

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Южной Осетии отметил, что при этом в Тбилиси не хотят повторения событий 2008 года в еще больших масштабах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Радикальные силы Грузии с подачи Запада обращаются к действующим властям в Тбилиси, призывая решить вопрос Южной Осетии и Абхазии военным путем. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

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«Мы видим, что с началом специальной военной операции и с подачи западных стран радикальные силы Грузии периодически обращаются к действующим властям Грузии, чтобы воспользоваться моментом и решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем. Но тот печальный опыт 2008 года, видимо, отрезвляет их горячие головы, и действующие власти, да и народ Грузии не хотят повторения этих событий в еще больших масштабах», — отметил лидер республики.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

Теги:
АбхазияГрузияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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