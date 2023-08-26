Депутат ФРГ: привлекательность БРИКС показывает, что Запад утратил интеграционную силу

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре считает, что мир вступил в фазу развития многополярного мирового порядка

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Привлекательность стран БРИКС демонстрирует, что Запад утратил свою интеграционную силу, мир вступил в фазу развития многополярного миропорядка. Такую точку зрения выразил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре на просьбу прокомментировать итоги саммита БРИКС.

"Привлекательность стран БРИКС показывает, что Запад утратил свою великую интеграционную силу. Под руководством США Запад слишком часто искал собственной выгоды или стремился покровительствовать другим государствам", - сказал Котре. Под прикрытием так называемых западных ценностей, по его словам, часто преследовались собственные интересы. "Сейчас развивающиеся рынки и развивающиеся страны находятся в той точке, когда они больше не хотят мириться с этим", - констатировал депутат.

Европейский союз, как подчеркнул Котре, не воспринимается как альтернатива, потому что он также часто представляет интересы США, а не преследует свои собственные. "Слишком часто применялись двойные стандарты. Военными преступниками всегда являются только другие", - считает он. И санкции, по мнению депутата, затрагивают только самых бедных.

"Время покажет, в какой степени страны БРИКС готовы противостоять Западу или рассматривать его как партнера. В любом случае мир вступил в фазу развития многополярного мирового порядка. Это будет тяжело для представителей единого миропорядка, таких как представители Всемирного экономического форума и других наднациональных организаций", - резюмировал Котре.