В СНБО Украины заявили, что мобилизация в стране не доходит до "утвержденных показателей"

Как отметил секретарь ведомства Алексей Данилов, призывают ровно столько людей, сколько требуется для выполнения задач

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проходящая в стране мобилизация не только "не выходит за утвержденные показатели", но даже не доходит до них.

"Все идет по плану, который сегодня есть. <...> Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших вооруженных сил, никогда не пересекали эту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. <...> Призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач", - сказал Данилов в эфире "Украинского радио".

Ранее на Украине объявили и неоднократно продлевали всеобщую мобилизацию, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, в кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По информации украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы их не отправили в зону боевых действий.

В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.